Брюссель, 29 мая, 2024, 02:52 — ИА Регнум. «Право на самооборону», которым якобы обладает Украина, позволяет ВСУ применять западное оружие для нанесения ударов по территории России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN.

Nato.int Генсек НАТО Йенс Столтенберг

По его словам, это право будто бы разрешает Киеву бить по целям за пределами украинской территории, включая военные объекты в РФ. Генсек отметил, что существуют решения отдельных стран об ограничениях на использование их оружия.

При этом Столтенберг подчеркнул, что некоторые государства не вводили каких-либо ограничительных мер. Он напомнил, что ранее призывал страны пересмотреть их решения с точки зрения целесообразности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генсек Североатлантического альянса попросил страны разрешить Киеву наносить их оружием удары по территории России. Он объяснил это сложным положением, в которое попали украинские войска в зоне спецоперации.

Президент России Владимир Путин на фоне высказываний Столтенберга отметил, что странам НАТО следует отдавать себе отчёт в том, с чем они играют, когда делают подобные заявления. Глава государства напомнил, что высокоточное оружие Запада с большой дальностью не может использоваться без поддержки космической разведки, а значит, к этому привлекут специалистов высокого класса.

19 мая издание Focus представило мнение профессора Инсбрукского университета Герхарда Манготта, который предупредил, что удары ВСУ западным оружием по территории России приведут к усилению напряжения между НАТО и Москвой. Эксперт отметил, что мир окажется в серой зоне с риском эскалации, которую невозможно предсказать или контролировать.

24 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не планирует передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, поскольку такие системы могут контролироваться лишь в Германии. Он добавил, что немецкие власти поддерживают Киев, но не позволят украинскому конфликту перерасти в войну между Россией и НАТО.