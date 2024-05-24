Москва, 24 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. ВСУ уже используют оружие, предоставленное США и другими западными странами, для ударов по гражданским объектам в России за пределами зоны конфликта, заявил 24 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Pavlo Pakhomenko/Global Look Press

Так он ответил на вопрос журналистов о ведущейся в США дискуссии по «разрешению» ВСУ использовать американское оружие для ударов по целям на территории России.

«Американское оружие уже используется по самым разным объектам за пределами зоны боевых действий. Американское и другое западное оружие наносит удары по целям на территории РФ, прежде всего — по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам», — заявил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая издание Politico сообщило, что группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены написали, что удары «могут» осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

С аналогичной инициативой ранее выступала бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она заявила, что США и другие союзники Киева должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по российской территории дальнобойным оружием.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта. Позднее Захарова посоветовала конгрессменам рассмотреть возможность нанесения удара американским оружием по посольству США в Москве.

Формальное «разрешение» на удары американским оружием по территории России может привести к серьёзной эскалации конфликта, этого опасается администрация президента США Джозефа Байдена, которая пытается обеспечить эскалацию украинского конфликта на невоенном треке, отметил в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России, а также президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

В тот же день Генеральный штаб ВС РФ по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.