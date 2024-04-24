Москва, 24 апреля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Силовики выясняют, насколько законно муж блогера Елены Блиновской, создавшей проект «Марафон желаний», Алексей Блиновский заключил контракт о службе с Минобороны РФ. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Григорий Сысоев / РИА Новости

По сведениям источника, следствие изучает, на каких основаниях Блиновский подписал контракт и проинформировал ли он Минобороны о своём статусе обвиняемого.

Как передавало ИА Регнум, Блиновский заявил, что с ним хотят разорвать контракт на службу без его согласия. Он пожаловался главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и попросил его вмешаться.

При этом ряд СМИ ранее сообщал, что адвокаты Блиновской планируют использовать факт участия её мужа в СВО в качестве аргумента в суде для изменения ей меры пресечения.

В апреле стало известно, что Блиновский подписал контракт с Минобороны России, чтобы участвовать в СВО. При этом его отец отрицал эту информацию.

Позднее бывший адвокат Эльман Пашаев, представлявший ранее интересы актёра Михаила Ефремова, рассказал, что Блиновский находится вместе с ним в зоне СВО и получил позывной Брикс. По словам Пашаева, их подразделение занимается квадрокоптерами.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась вылететь в Казахстан через Белоруссию после возбуждения против неё уголовного дела о неуплате налогов.

В марте 2024 года СК завершил предварительное следствие уголовного дела в отношении Елены и Алексея Блиновских. Кроме неуплаты налогов, их обвинили в получении преступным путём более 700 млн рублей. Супруги начали знакомиться с материалами дела 26 марта.