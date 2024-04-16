Москва, 16 апреля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Муж блогера Елены Блиновской, создавшей проект «Марафон желаний», Алексей Блиновский находится в зоне специальной военной операции на Украине и получил позывной «Брикс» рассказал 16 апреля «РИА Новости» его сослуживец, бывший адвокат Эльман Пашаев.

Соцсети Алексей Блиновский

«Блиновский служит со мной, я его забрал», — сказал он.

По словам Пашаева, их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. Бывший адвокат не стал уточнять, где оно располагается. О также сообщил, что получил в зоне СВО позывной «дядя Эльман».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле стало известно, что Блиновский подписал контракт с Минобороны России, чтобы участвовать в СВО. При этом его отец отрицал эту информацию.

Елену Блиновскую и её мужа обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей и в незаконном обогащении на 700 млн рублей. 26 марта 2024 года они начали знакомиться с материалами уголовного дела.

Пашаев, получивший известность после того, как защищал в суде устроившего смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова, в мае 2023 года сообщил, что занимается доставкой гуманитарной помощи в зону СВО. Он также объяснил, что на фотографиях находится в полной экипировке, как и военнослужащие, так как приходится бывать в том числе на переднем крае фронта.