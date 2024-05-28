Москва, 28 мая, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил блогера Елену Блиновскую под арестом в СИЗО. Такое решение 28 мая огласил судья на заседании, на котором рассматривалась жалоба на продление срока ареста Блиновской.

Григорий Сысоев/РИА Новости Блогер Елена Блиновская

Отмечается, что постановление Московского городского суда оставлено без изменения, а жалоба защиты — без удовлетворения.

Блиновская принимала участие в заседании по видеосвязи.

Как ранее передавало ИА Регнум, защита попросила апелляционный суд избрать Блиновской меру пресечения в виде запрета определённых действий. Из материалов дела также следует, что блогер погасила 140 млн рублей долга. Кроме того, адвокат Наталия Сальникова сообщила, что следствие разрешило семье Блиновской начать процедуру снятия ареста с её активов и имущества для погашения причинённого ею ущерба.

24 апреля Мосгорсуд продлил срок ареста Блиновской до 26 июля. Первоначально она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения его условий суд перевёл её в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»).

Блиновскую задержали в Смоленске в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и возбудили уголовное дело о неуплате налогов. СК возбудил в отношении неё и её супруга Алексея уголовное дело. По данным следствия, семейная пара скрыла информацию о доходах и не выплатила налоги на 918 млн рублей. Также их обвинили в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

В ходе производства по делу Федеральная налоговая служба обязала Блиновскую выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. После этого блогер обратилась в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить и признать недействительным это требование, но в её обращении не увидели оснований и в итоге сочли ходатайство необоснованным по существу.