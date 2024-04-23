Москва, 23 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Уехавший в зону специальной военной операции муж блогера Елены Блиновской, создавшей проект «Марафон желаний», Алексей Блиновский заявил, что с ним хотят разорвать контракт на службу без его согласия.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС Алексей Блиновский

Блиновский пожаловался главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и попросил его вмешаться. Он заявил, что московские следователи пытаются разорвать его контракт, и утверждает, что обладает навыками, умениями и компетенцией, необходимыми для спасения жизней российских военных.

«К сожалению, я не могу раскрывать все свои обязанности, потому что это является военной тайной!» — утверждает Блиновский.

Ранее ряд СМИ сообщал, что адвокаты Блиновской планируют использовать факт участия её мужа в СВО в качестве аргумента в суде для изменения ей меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле стало известно, что Блиновский подписал контракт с Минобороны России, чтобы участвовать в СВО. При этом его отец отрицал эту информацию.

Позднее бывший адвокат Эльман Пашаев, представлявший ранее интересы актёра Михаила Ефремова, рассказал, что Блиновский находится вместе с ним в зоне СВО и получил позывной Брикс. По словам Пашаева, их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась вылететь в Казахстан через Белоруссию после возбуждения против неё уголовного дела о неуплате налогов.

В марте 2024 года СК завершил предварительное следствие уголовного дела в отношении Елены и Алексея Блиновских. Кроме неуплаты налогов, их обвинили в получении преступным путём более 700 млн рублей. Супруги начали знакомиться с материалами дела 26 марта.

Блиновская 2 апреля заявила о намерении заключить мировое соглашение с Федеральной налоговой службой и погасить долги. Она отметила, что готова для этого заложить дом.