Москва, 27 мая, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил президента Узбекистана Шавката Мерзиёева приехать в Россию. Об этом говорится в совместном заявлении, которое главы государств подписали 27 мая после завершения переговоров в Ташкенте.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил <…> Мирзиёева и весь узбекистанский народ за тёплый прием и гостеприимство и пригласил президента Республики Узбекистан посетить с визитом Российскую Федерацию в удобное для него время», ― указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что сроки визита Мерзиёева в Россию стороны согласуют по дипломатическим каналам.

Также в совместном заявлении стороны выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры, а также подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 26 мая прибыл в Узбекистан с двухдневным государственным визитом. В тот же день глава государства возложил венок к монументу Независимости в парке «Новый Узбекистан» в Ташкенте. После совместного фотографирования главы государств отправились на неформальное общение.

Путин 27 мая провёл переговоры с Мирзиёевым в узком составе. Затем встреча глав государств продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трёх часов.

В ходе переговоров российский лидер отметил, что Узбекистан является стратегическим партнёром и надёжным союзником России. Путин и Мирзиёев обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление.

Также лидеры России и Узбекистана по итогам государственного визита президента Путина в Ташкент приняли документы о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. Россия, кроме возведения АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, готова построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности, в которых будет до шести энергоблоков мощностью 55 МВт.