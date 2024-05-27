Москва, 27 мая, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Россия и Узбекистан по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Ташкент приняли документы о сотрудничестве в строительсве АЭС на территории республики.

Максим Блинов/РИА Новости

Ранее в этот же день правительство России поручило госкорпорации «Росатом» подписать протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение между Москвой и Ташкентом о строительстве в Узбекистане атомных электростанций малой мощности (АСММ). Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Провести совместно с МИД России переговоры с узбекистанской стороной и по достижении договорённости подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол», — говорится в документе.

В проекте протокола говорится, что Россия, кроме возведения АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, готова строить АСММ, в которых будет до шести энергоблоков мощностью 55 МВт.

Как сообщало ИА Регнум, возведение первой АЭС в Узбекистане началось в октябре 2018 года. Старт строительству в режиме телемоста дали находившейся в Ташкенте президент России Владимир Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиёев. Станцию возводят в Джизакской области, ввод её в эксплуатацию запланировали на 2033 год.

При этом Мирзиёев заявил, что ведение АЭС в строй станет революционным решением для Узбекистана, которое позволит значительно сократить расход топлива на выработку электроэнергии. Страна нуждается в скорейшем введении в эксплуатацию атомной станции, добавил он.

Путин 27 мая 2024 года также прибыл с государственным визитом в Ташкент. Он сообщил, что для подписания в ходе встречи с Мирзиёевым подготовили серию двусторонних соглашений, которые в том числе касаются сотрудничества в сфере мирного атома. Путин также назвал Узбекистан стратегическим союзником России.

Мирзиёев на встрече с российским коллегой заявил, что стороны подпишут соглашение о строительстве АСММ в Узбекистане. Он отметил, что обсуждение условий стратегического сотрудничества по этому вопросу идёт давно, стороны готовы ускорить реализацию проекта.