Ташкент, 26 мая, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин возложил венок к Монументу независимости в парке «Новый Узбекистан» в Ташкенте, после чего со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым ознакомился с размещённой на площадке парка краткой презентацией осуществляемых в стране проектов подготовки к Азиатским играм и «Новый Ташкент».

РИА Новости / POOL Перейти в медиабанк

После совместного фотографирования главы государств отправились на неформальное общение, сообщил журналистам по окончании мероприятия пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 26 мая прибыл в Узбекистан с государственным визитом.

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Пресс-служба Кремля уточняла, что лидеры двух стран 27 мая проведут переговоры, в рамках которых планируют обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.

В материалах к визиту Путина говорилось, что Москва и Ташкент прорабатывают строительство медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера в Узбекистане.

Вместе с тем отмечалось, что в Навои и Бухаре запланированы на конец 2024 года ввод в эксплуатацию промышленных парков.