Путин прибыл в Узбекистан с государственным визитом
Ташкент, 26 мая, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 мая по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Уточняется, что Путин и Мирзиёев проведут переговоры, в рамках которых два лидера планируют обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам, сообщили в Кремле.
Также ожидается, что Путин и Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.
По итогам визита предполагается подписание солидного пакета двусторонних документов.
Как передавало ИА Регнум, ранее в материалах к визиту Путина говорилось, что Москва и Ташкент прорабатывают строительство медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера в Узбекистане.
Вместе с тем отмечалось, что в Навои и Бухаре запланированы на конец 2024 года ввод в эксплуатацию промышленных парков.
Путин и Мирзиёев 21 мая провели телефонный разговор. Стороны обсудили развитие сотрудничества двух стран, в том числе в торгово-экономической сфере. Кроме того, как рассказали в пресс-службе Кремля, два лидера обсудили ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Узбекистан. Путин и Мирзиёев подтвердили стремление последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнёрства между двумя странами. Президент России также рассказал коллеге об итогах своего визита в Китай.
В конце 2023 года Мирзиёев отмечал, что отношения России и Узбекистана укрепились, вышли на новый уровень и нерешённых вопросов между двумя странами нет.