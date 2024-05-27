Ташкент, 27 мая, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Узбекистан является стратегическим партнёром и надёжным союзником России, заявил президент РФ Владимир Путин 27 мая на встрече с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.

Global Look Press / Kremlin Pool/via Global Look Press

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«Мы намерены и дальше двигаться в таком же темпе, будем всё делать для того, чтобы расширять базу нашего взаимодействия, в том числе — за счёт регионального сотрудничества», — отметил российский лидер.

Он указал, что для подписания в ходе встречи с Мирзиёевым подготовили солидный пакет документ, которые относятся к сфере торговли коммерции и мирного атома. Двусторонние отношения динамично развиваются и основаны на принципах равноправия и уважения с учётом взаимных интересов. Путин также сообщил, что Россия инвестировала в экономику Узбекистана почти $10 млрд, при этом есть потенциал для увеличения вложений.

Как сообщало ИА Регнум, российский президент прибыл в Ташкент 27 мая с государственным визитом. Путин в том числе провёл переговоры с Мирзиёевым в узком составе. Узбекистанский лидер перед началом встречи подчеркнул, что в Ташкенте очень готовились к приезду российского коллеги. Политолог Никита Ляховецкий в беседе с ИА Регнум назвал визит Путина в Узбекистан важным шагом на пути формирования многополярного мира. Эксперт заявил, что Узбекистан является ключевым партнёром России в Средней Азии. Он подчеркнул, что Москва выстраивает отношения с партнёрами, опираясь не на силу, а на равноправное и взаимовыгодное сотрудничество.