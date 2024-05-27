Ташкент, 27 мая, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл переговоры в узком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

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Перед началом встречи в узком составе президент Узбекистана ещё раз приветствовал Путина в республике, отметив, что в Ташкенте очень готовились к визиту российского лидера.

Он также поблагодарил президента России за приезд, уточнив, что такой визит является большим уважением к Узбекистану и его многонациональному народу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Путин и Мирзиёев начали переговоры в Ташкенте. Президенты встретились в резиденции «Куксарой» в столице Узбекистана, Мирзиёев лично приветствовал Путина перед президентским дворцом.

Уточнялось, что первоначально состоятся переговоры в узком составе, а затем продолжатся в расширенном составе, с участием делегаций. Со стороны России во встрече примут участие глава Минкультуры Ольга Любимова, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минсельхоза Оксана Лут, глава Минэнерго Сергей Цивилёв, глава Росатома Алексей Лихачёв, глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и другие. После переговоров стороны намерены подписать солидный пакет документов.

Путин 26 мая прибыл в Узбекистан с государственным визитом и затем возложил венок к монументу Независимости в парке «Новый Узбекистан» в Ташкенте. После этого президент России вместе с Мирзиёевым ознакомился с размещённой на площадке парка краткой презентацией осуществляемых в стране проектов — по подготовке к Азиатским играм и «Новый Ташкент».