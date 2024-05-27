Ташкент, 27 мая, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв по итогам переговоров, состоявшихся в Ташкенте, подписали совместное заявление.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время российско-узбекистанских переговоров в расширенном составе

Церемония подписания прошла 27 мая в загородной резиденции президента Узбекистана «Куксарой». После подписания документа главы государств обменялись рукопожатиями.

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Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 26 мая прибыл в Узбекистан с государственным визитом, который продлится два дня. В тот же день глава государства возложил венок к монументу Независимости в парке «Новый Узбекистан» в Ташкенте. Затем со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым он ознакомился с размещённой на площадке парка краткой презентацией осуществляемых в стране проектов подготовки к Азиатским играм и «Новый Ташкент».

После совместного фотографирования главы государств отправились на неформальное общение.

Путин 27 мая провёл переговоры с Мирзиёевым в узком составе. Перед началом встречи президент Узбекистана ещё раз приветствовал Путина в республике, отметив, что в Ташкенте очень готовились к визиту российского лидера. Он также поблагодарил президента России за приезд, уточнив, что такой визит является проявлением большого уважения к Узбекистану и его многонациональному народу.

В ходе переговоров российский лидер отметил, что Узбекистан является стратегическим партнёром и надёжным союзником России. При этом страна намерена и дальше двигаться в таком же темпе и делать всё делать для того, чтобы расширять базу взаимодействия между двумя государствами.

Путин добавил, что для подписания подготовили солидный пакет документов, которые относятся к сфере торговли, коммерции и мирного атома.

Затем встреча глав государств продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трёх часов.