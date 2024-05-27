Ташкент, 27 мая, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Для России и Узбекистана очень важно переходить на расчёты в национальных валютах, заявил 27 мая российский президент Владимир Путин в Ташкенте по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Наши страны последовательно переходят в расчётах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3891489" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Начало переговоров президента России и президента Узбекистана в узком составе

Российский лидер отметил, что банки двух стран укрепляют сотрудничество в финансовых взаиморасчётах. При этом, по итогам минувшего года, доля рубля в двусторонних коммерческих сделках достигла 58% и продолжает расти.

Президент России также отметил, что граждане Узбекистана вносят в развитие российской экономики существенный вклад, включая сферу строительства и транспорта. В России живут и работают более миллиона граждан Узбекистана, сообщил Путин.

Также президент России сообщил, что Москва и Ташкент продолжат работать по миграционному досье.

Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции в конце прошло года заявил, что прибывшие в страну мигранты должны уважать законы страны и традиции народов России. Он назвал непростым вопрос мигрантов. Глава государства подчеркнул, что экономические вопросы не должны решаться в ущерб коренному населению России.

При этом органы власти должны следить за соблюдением законов и реагировать на нарушения. Как отметил президент, нужен специальный орган, помимо МВД, который бы находил решение по каждому аспекту проблемы, подходил комплексно.

Как сообщало ИА Регнум, Путин находится в Узбекистане с двухдневным государственным визитом. Российский лидер прибыл в Ташкент 26 мая по приглашению Мирзиёева.

Сегодня, 27 мая, состоялись переговоры лидеров двух стран в узком составе. Путин и Мирзиёев обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам.

Также лидеры провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В них участвовали члены делегаций, в том числе глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минэнерго Сергей Цивилёв, глава Росатома Алексей Лихачёв.

Переговоры продлились около трёх часов. По итогам встреч главы государств подписали совместное заявление. Президент России назвал Узбекистан стратегическим партнёром и надёжным союзником.