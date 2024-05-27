Ташкент, 27 мая, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Россия и Узбекистан продолжат работать по миграционному досье. Об этом 27 мая заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Артем Геодакян/ТАСС

«Мы продолжим взаимодействие с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье», — сказал Путин.

Он добавил, что российские власти делают и будут делать всё необходимое, чтобы обеспечить работающим в России гражданам Узбекистана достойные условия труда и социальной защиты.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Министерство внутренних дел намерено провести реформу регулирования трудовой миграции и усиления контроля за мигрантами, заявил 14 мая глава МВД Владимир Колокольцев.

В декабре 2023 года Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что прибывшие в страну мигранты должны уважать законы страны и традиции народов России. Глава государства подчеркнул, что экономические вопросы не должны решаться в ущерб коренному населению России. При этом органы власти должны следить за соблюдением законов и реагировать на нарушения, отметил президент.