Москва, 27 мая, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов с улыбкой выслушал повторный отказ суда освободить его из следственного изолятора.

Сергей Савостьянов/ТАСС Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал Иван Попов

Как сообщила «Газета.Ru», после оглашения решения 235-го гарнизонного военного суда об отказе в переводе генерала под домашний арест Попов улыбнулся, а затем согнул сжатую в кулак руку в локте и поднял её вверх.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 мая 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме отказал в переводе генерала Попова под домашний арест. Согласно решению суда, обвиняемый останется в СИЗО.

Второй Западный окружной военный суд 24 мая принял решение оставить Попова в СИЗО. Экс-командующий 58-й армией иронически отреагировал на судебное решение, отметив, что у него нет вопросов к суду.

Попова обвиняют в мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. Официальный представитель СК России Светлана Петренко 23 мая рассказала, что генерала обвиняют в особо крупном мошенничестве — хищении более 1700 тонн металлоконструкций. Они должны были использоваться для строительства оборонительных укреплений в Запорожской области.

Адвокат Попова Сергей Буйновский позднее заявил о невиновности его подзащитного и обжаловании ареста. По словам юриста, генерал преступления не совершал и вину не признаёт.

Отец экс-командующего 58-й армией в беседе с ИА Регнум также заявил, что его сын ни в чём не виноват. Он высказал предположение, что под генерала специально «копали» недоброжелатели, которые в итоге организовали подставу для сына.