Москва, 21 мая, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Отец бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, арестованного по подозрению в мошенничестве, заявил ИА Регнум, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший убеждён, что под генерала специально «копали» недоброжелатели.

Mil.ru Генерал-майор Иван Попов

21 мая стало известно, что 235-й Гарнизонный военный суд, который находится в Москве, принял решение об аресте генерала-майора Ивана Попова. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. По данным источника «Коммерсанта», Попов и его сообщники продали полученный в рамках гуманитарной помощи металл, предназначенный для строительства инженерных сооружений 58-й армии ВС РФ.

Журналисты ИА Регнум связались с отцом Ивана Попова Иваном Ивановичем, он рассказал, что последнее время не мог связаться с сыном. По словам отца, до родственника было невозможно дозвониться. Об аресте Попов-старший узнал именно от журналистов и был сильно удивлён, что ему об этом не рассказала супруга генерала.

«Он давненько мне уже не звонил и не отвечал на звонки. Не берёт трубку, не дозвонишься. Связи с ним нет. Я про задержание услышал только от вас. Я пытался дозвониться ему час назад, но не вышло», — рассказал Попов-старший.

Также отец Ивана Попова заявил, что его сын ни в чем не виноват, а вся эта ситуация просто подстава.

«Я больше чем уверен, что это подстава какая-то. Уже не знают, как убрать его. Он у меня вообще святой. Под него специально копали, хотели убрать», — сообщил отец генерала.

Попов командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал.

20 мая управление Следственного комитета по ДНР сообщило о задержании мэра Енакиево Романа Храменкова по подозрению в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Задержанный после получения взятки от предпринимателя способствовал, в частности, продлению договора аренды на недвижимое имущество, принадлежащее администрации города, заявил СК.