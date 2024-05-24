Москва, 24 мая, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов на заседании суда 24 мая иронически ответил на один из вопросов судьи, передает «Лента.Ru».

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После того, как суд отказался отпустить Попова под домашний арест, судья спросила у подозреваемого, есть ли у него вопросы.

«Нет, ваша честь. Бывало и хуже», — ответил генерал-майор.

Как передавало ИА Регнум, Второй Западный окружной военный суд на заседании 24 мая принял решение оставить Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, в СИЗО. С ходатайством о смягчении Попову меры пресечения обращался Следственный комитет.

В ходе заседания 24 мая судья также уточнила квалификацию обвинения Попову. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения.

23 мая официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что Попова обвиняют в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые предназначались для возведения оборонительных укреплений в Запорожской области. Стоимость металлопроката превышает 130 млн рублей.

Генерал отвергает все обвинения. Отец Попова в беседе с ИА Регнум ранее заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший убеждён, что под генерала специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой». Сослуживцы Попова тоже не верят в версию силовиков. Бойцы убеждены, что генерал, который «прыгал в окопы к обычным рядовым», не мог воровать у своих.