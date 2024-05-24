Москва, 24 мая, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщил 24 мая судья во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривалась его апелляция на содержание под стражей.

Владимир Астапкович/РИА Новости Иван Попов

«Вам предъявлено обвинение в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения», — сказал судья.

По его словам, для изменения меры пресечения суду не было предоставлено достаточных данных.

«Бывало и хуже», — ответил Попов на вопрос судьи о том, понятно ли генералу решение об отказе в удовлетворение его жалобы.

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Как передавало ИА Регнум, 24 мая суд принял решение оставить в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС РФ. О переводе под домашний арест просили как защита, так и следствие.

Попова обвиняют в особо крупном мошенничестве — хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые предназначались для возведения оборонительных укреплений в Запорожской области. Стоимость металлопроката превышает 130 млн рублей. По словам защитника, генерал отвергает все обвинения.

С 21 мая Попов находится в СИЗО. Главное военное следственное управление СК России полагает, что подозреваемому в мошенничестве Попову можно изменить меру пресечения. Это связано с характеристикой фигуранта и иными обстоятельствами, установленными в ходе расследования.

Отец Ивана Попова в беседе с агентством заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший убеждён, что под генерала специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».

Сослуживцы Попова тоже не верят в версию силовиков. Бойцы убеждены, что генерал не мог воровать у своих же. По их словам, он «прыгал в окопы к обычным рядовым».