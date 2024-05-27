Москва, 27 мая, 2024, 12:42 — ИА Регнум. 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме рассмотрел прошение о переводе экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. По решению судьи обвиняемый останется в СИЗО.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов

«В удовлетворении ходатайства следователя отказать», — огласил постановление судья Андрей Толкаченко.

На переводе под домашний арест настаивали и защита, и следствие.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая Второй Западный окружной военный суд на заседании принял решение оставить Попова в СИЗО. С ходатайством о смягчении Попову меры пресечения обратился в суд Следственный комитет. Судья также уточнила квалификацию обвинения Попову. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения.

23 мая официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что экс-командующего 58-й армией обвиняют в особо крупном мошенничестве — хищении более 1700 тонн металлоконструкций. Их должны были использовать для возведения оборонительных укреплений в Запорожской области. Стоимость металлопроката превышает 130 млн рублей.

Адвокат генерала Попова Сергей Буйновский заявил о его невиновности и обжаловании ареста. По словам Буйновского, его подопечный преступления не совершал, поэтому и вину не признает. Отец Попова в беседе с ИА Регнум также отметил, что его сын ни в чём не виноват. Он предположил, что под генерала специально «копали» недоброжелатели и в итоге организовали подставу для сына.