Москва, 24 мая, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд на заседании 24 мая принял решение оставить в СИЗО бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Ивана Попов/РИА Новости

Ранее с ходатайством о смягчении Попову меры пресечения обратился в суд Следственный комитет.

«Апелляционную жалобу в интересах обвиняемого оставить без удовлетворения», — сказано в тексте судебного постановления.

27 мая ходатайство о смягчении Попову меры пресечения рассмотрит 235-й Гарнизонный военный суд.

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Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания 24 мая судья также уточнила квалификацию обвинения Попову. Он обвиняется в мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения.

23 мая официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что Попова обвиняют в особо крупном мошенничестве — хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые предназначались для возведения оборонительных укреплений в Запорожской области. Стоимость металлопроката превышает 130 млн рублей.

Генерал отвергает все обвинения. Отец Попова в беседе с ИА Регнум ранее заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший убеждён, что под генерала специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой». Сослуживцы Попова тоже не верят в версию силовиков. Бойцы убеждены, что генерал, который «прыгал в окопы к обычным рядовым», не мог воровать у своих.

Попов командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.