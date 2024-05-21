Москва, 21 мая, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Защита обжаловала решение суда о заключении под стражу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом 21 мая сообщил адвокат Сергей Буйновский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Арест уже обжалован. Он ни в чём не виноват, поэтому вину не признает», — пояснил адвокат и уточнил, что обвинение его подзащитному пока не предъявлено.

Как сообщил 21 мая 235-й Гарнизонный военный суд, бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Эту информацию подтвердили в 235-м гарнизонном военном суде, который избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Предполагается, что Попов и его сообщники, по некоторым сведениям, продали полученный в рамках гуманитарной помощи металл, предназначенный для строительства инженерных сооружений 58-й армии ВС РФ, сообщил «Коммерсантъ».

Отец Ивана Попова в беседе с ИА Регнум заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший убеждён, что под генерала специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».