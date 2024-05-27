Тбилиси, 27 мая, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам на заседании 27 мая одобрил преодоление вето на закон об иноагентах, которое наложила президент страны Саломе Зурабишвили. Трансляцию заседания вели на сайте законодательного органа.

ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

«Вето преодолено в комитете, соответственно, этот вопрос закрыт», ― сказал по итогам голосования глава комитета Анри Оханашвили.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении. Согласно нововведению, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на этот законопроект. Она подчеркнула, что закон не подлежит никаким изменениям и улучшениям и должен быть отменён. Глава государства также назвала проект «российским», несмотря на то, что он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 26 мая обвинил Зурабишвили в измене родине.

Согласно грузинской Конституции, если президент накладывает вето на законопроект и не выдвигает альтернативный проект, то запрет преодолевается при новом голосовании парламента, если это решение поддержит простое большинство.

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии продолжается с 15 апреля и сопровождается ежедневными протестными акциями. Против инициативы выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование. Западные страны также критикуют Тбилиси из-за законопроекта.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пригрозила кардинальным пересмотром отношений с Грузией, если в стране попытаются взять под контроль деятельность иностранных агентов. Представители правительства Грузии заявляли, что не намерены отказываться от утверждения закона.

С резкой критикой в адрес Грузии после принятия закона выступили и руководители ЕС. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Евросоюз может лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС, а один из еврокомиссаров — Оливер Варгейи — в разговоре с Кобахидзе пригрозил ему судьбой премьера Словакии Роберта Фицо, на которого ранее было совершено покушение.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил 26 мая, что главным иноагентом Грузии, работающим на подчинение внешним силам, является президент страны Саломе Зурабишвили. По его словам, грузинский лидер выступает против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» именно потому, что он по своему содержанию касается таких, как она.