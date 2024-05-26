Тбилиси, 26 мая, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента республики Саломе Зурабишвили в измене родине, сообщает 26 мая Sputnik Грузия.

Стрингер/РИА Новости Президент Грузии Саломе Зурабишвили

«Именно единство и разумные шаги народа и избранной им власти дали нам возможность сохранить мир в стране на протяжении последних двух лет, несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии», — сказал премьер, выступая на мероприятии в честь Дня независимости Грузии.

Кобахидзе добавил, что Грузия после восстановления государственной независимости в 1991 году идёт «по пути Моисея», который приведёт страну к Земле обетованной.

Как передавало ИА Регнум, парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Согласно нововведению, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон. Она назвала проект «российским», хотя он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года. Проект, аналогичный американскому, рассматривают в настоящее время и власти ЕС.

По конституции Грузии, если президент накладывает вето на законопроект и не выдвигает альтернативный проект, то запрет преодолевается при новом голосовании парламента, если решение поддержит простое большинство депутатов.

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии шло с 15 апреля, оно сопровождалось массовыми протестными акциями. Против инициативы в стране выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование.