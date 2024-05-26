Москва, 26 мая, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили является главным иноагентом страны, работающим на подчинение внешним силам, заявил 26 мая сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

President.gov.ge

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили — главный иноагент в Грузии, давно и сознательно работающий на подчинение страны внешним силам», — написал он.

По его словам, грузинский лидер выступает против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» именно потому, что он по своему содержанию касается таких, как она.

Как передавало ИА Регнум, парламент Грузии 14 мая принял законопроект об иностранных агентах. Организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в особом реестре и ежегодно отчитываться о расходах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон. Она назвала проект «российским», хотя он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года. Проект, аналогичный американскому, рассматривают в настоящее время и власти ЕС.

По конституции Грузии, если президент накладывает вето на законопроект и не выдвигает альтернативный проект, то запрет преодолевается при новом голосовании парламента, если решение поддержит простое большинство депутатов. Представители правящей партии, у которой есть большинство в парламенте, заявили, что вето будет преодолено.

С резкой критикой в адрес Грузии после принятия закона выступили и руководители ЕС. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Евросоюз может лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС, а один из еврокомиссаров — Оливер Варгейи в разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе пригрозил ему судьбой премьера Словакии Роберта Фицо, на которого ранее было совершено покушение.

26 мая грузинский телеканал Formula TV информировал, что Кобахидзе поручил министерству иностранных дел страны сократить контакты с Западом.

США опасаются, что со вступлением в силу закона о прозрачности иностранного влияния их клиенты в Грузии утратят возможность делать вид, будто они говорят от имени всего грузинского народа, отмечал в беседе с ИА Регнум ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.