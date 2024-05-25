Лондон, 25 мая, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Страны-участницы G7 достигли продвижения в обсуждениях использовании прибыли от замороженных активов России, сообщает агентство Reuters.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы продвигаемся вперёд в обсуждении потенциальных путей извлечения значительной прибыли за счёт использования замороженных суверенных активов РФ в интересах Украины», — говорится в проекте заявления министров финансов «Большой семёрки», на которое ссылается Reuters.

В документе также говорится, что, в соответствии с принципами правовых систем стран-участниц G7, российские суверенные активы будут оставаться заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит Украине за «нанесенный ущерб».

Вместе с тем в финальном варианте заявления будут отражены итоги дискуссий касаемо роста производства и экспортных мощностей Китая, которые страны «Большой семёрки» считают «избыточными».

«Мы выражаем обеспокоенность по поводу широкого использования Китаем нерыночной политики и практик, которые подрывают интересы наших рабочих и промышленности, а также устойчивость наших экономик», — отмечается в проекте заявления.

Кроме того, страны G7 собираются выразить намерение продолжить отслеживать «потенциально негативные последствия» избыточных мощностей Китая для дальнейшего принятия мер по обеспечения «равных условий конкуренции» в соответствии с принципами Всемирной торговой организации (ВТО).

Ожидается, что публикация заявления состоится по итогам встречи министров G7 в итальянском городе Стреза.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что страны «Большой семёрки» (G7) поддержали предложение США, согласно которому доходы от замороженных российских активов будут направлены Украине и обеспечат ей дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов.

21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

До 1 января 2025 года центробанки стран — членов ЕС должны приступить к перечислению доходов от замороженных российских активов. Переводы будут происходить раз в два года. При этом 90% доходов ЕС направит в Европейский фонд мира для дальнейшей военной поддержки Украины. Ещё 10% пойдут в бюджет ЕС для финансирования программ поддержки киевского режима. Такое распределение будут ежегодно пересматривать, первый процесс состоится до конца года.

Европейский союз в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все споры и претензии должны решаться в судебном порядке на основе законов и правил, которые являются одинаковыми для всех.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что коллективный Запад украл у России многие активы. Он предупреждал, что страны ЕС, которые решат использовать замороженные российские активы, столкнутся с многолетними судебными преследованиями.

Европейский союз встал на путь саморазрушения, превратив воровство активов в инструмент внешней политики, заявили в постоянном представительстве Российской Федерации при ЕС. При этом Евросоюз осознанно пошёл на воровство суверенных активов иностранного государства. Это наглядно демонстрирует «европейские ценности» и западный «порядок, основанный на правилах». Последствия такого решения будут иметь непредсказуемый характер для еврозоны и экономики государств. Рано или поздно Евросоюзу придётся вернуть украденное России, заключили в постпредстве.