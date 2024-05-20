Брюссель, 21 мая, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Совет Евросоюза официально утвердил решение, позволяющее передавать в помощь Киеву доходы от замороженных российских активов. Сообщение об этом опубликовано 21 мая на сайте Совета ЕС.

Дарья Антонова ИА Регнум

Чистая прибыль от поступлений «будет использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины, а также её оборонно-промышленного потенциала и восстановления», говорится в сообщении.

Центральные депозитарии ценных бумаг (ЦДЦБ) в ЕС, владеющие российскими суверенными активами и резервами на сумму более 1 млн евро, внесут финансовый вклад из своей соответствующей чистой прибыли, накопившейся с 15 февраля 2024 года. Эти суммы будут выплачиваться раз в два года.

При этом 90% доходов ЕС направит в Европейский фонд мира для дальнейшей военной поддержки Украины. Ещё 10% пойдут в бюджет ЕС для финансирования программ поддержки киевского режима.

Это распределение будут ежегодно пересматривать, первый пересмотр состоится до конца года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что в ЕС приняли решение по замороженным российским активам. Он отметил, что «из 3 млрд евро в этом году 90% пойдёт на нужды» ВСУ.

В марте 2024 года Еврокомиссия предложила использовать 90% прибыли от замороженных суверенных активов России для покупки оружия Киеву, а остальное направлять на приобретение гуманитарной помощи. План касается средств в размере 192 млрд евро, размещённых в депозитарии Euroclear в Бельгии. В мае постпреды стран ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов России.

Политолог Ростислав Ищенко сравнил посягательство на активы России с традицией забирать суда и любое имущество во время войн. В ситуации с Евросоюзом официально войну не объявляли, а значит, законодательно ЕС не вправе распоряжаться чужими деньгами, уточнил эксперт.

Посягательство Запада на замороженные активы России является элементом гибридной войны, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что Москва подобные действия будет расценивать как воровство, и подчеркнула, что Запад самостоятельно разрушает им же созданную международную валютно-финансовую систему.

Если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, а Россия будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, заявил пресс-секретарь президента. К тому же в России тоже есть западные средства, добавил он.