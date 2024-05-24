Вашингтон, 24 мая, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) поддержали предложение США, согласно которому доходы от замороженных российских активов будут направлены Украине и обеспечат ей дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов. Об этом 23 мая написало агентство.

Сергей Корсун ИА REGNUM Лидеры стран G-7 наблюдают за иллюзиями Украины.

«Страны G7 в целом поддерживают план США по вопросу использования российских активов, который будет обсуждаться на саммите группы в июне. Участницы «Большой семёрки» приближаются к достижению соглашения по этому вопросу, однако некоторые важные детали, требующие согласования, всё ещё находятся на стадии обсуждения», — указали авторы.

В частности, не определён конкретный механизм выделения кредита, а также размер аванса и распределение рисков между сторонами. По данным агентства, при согласовании указанная мера обеспечит Украине финансирование на сумму до 50 млрд долларов.

При этом страны G7 опасаются за судьбу активов в случае завершения конфликта на Украине. Кроме того, Европейский центральный банк и государства — члены ЕС обеспокоены защитой депозитария Euroclear, где заморожена большая часть российских средств.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

До 1 января 2025 года центробанки стран — членов ЕС должны приступить к перечислению доходов от замороженных российских активов. Переводы будут происходить раз в два года. При этом 90% доходов ЕС направит в Европейский фонд мира для дальнейшей военной поддержки Украины. Ещё 10% пойдут в бюджет ЕС для финансирования программ поддержки киевского режима. Такое распределение будут ежегодно пересматривать, первый процесс состоится до конца года.

Европейский союз в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все споры и претензии должны решаться в судебном порядке на основе законов и правил, которые являются одинаковыми для всех.

Доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве России Пётр Арефьев прокомментировал сообщение американской прессы о том, что европейские политики недовольны давлением Вашингтона, стремящегося подтолкнуть Европу к изъятию российских валютных активов. По его словам, ЕС не хочет похищать деньги, принадлежащие России, поскольку отдаёт себе отчёт в последствиях. Однако, как указал Арефьев, даже если допустить такой шаг Европы, ответ России должен быть нацелен в первую очередь на США. Эксперт заметил, что последствия для экономики ЕС и европейского престижа станут ещё более тяжёлыми, если учесть то, что похищенные средства, по замыслу Вашингтона, будут передаваться Украине.

В октябре 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад украл у России многие активы. В марте 2024 года он предупредил, что страны ЕС, которые решат использовать замороженные российские активы, столкнутся с многолетними судебными преследованиями.