Брюссель, 22 мая, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) встал на путь саморазрушения, превратив воровство активов в инструмент внешней политики. Об этом 21 мая заявили в постоянном представительстве Российской Федерации при ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«ЕС продемонстрировал всему мировому сообществу, что отныне он чувствует себя вправе украсть доверенные ему финансовые резервы, отказаться от своих же обязательств по защите частной собственности и капиталовложений, соблюдению международно-правовых иммунитетов. Таким образом, воровство официально возведено в ранг инструментов внешней политики Брюсселя», — отметили в Telegram-канале постпредства РФ.

Дипломаты подчеркнули, что ЕС осознанно пошёл на воровство суверенных активов иностранного государства. Это наглядно демонстрирует «европейские ценности» и западный «порядок, основанный на правилах». Последствия такого решения будут иметь непредсказуемый характер для еврозоны и экономики государств. Рано или поздно Евросоюзу придётся вернуть украденное России, заключили в постпредстве.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов России для помощи Украине. 90% полученных средств предполагается направлять на «содействие» ВСУ.

Первое изъятие у европейских банков доходов от российских замороженных активов произойдёт в июле 2024 года с последующими платежами дважды в год, уточнили в Еврокомиссии.

Политолог Ростислав Ищенко сравнил посягательство на активы России с традицией забирать суда и любое имущество во время войн. В ситуации с Евросоюзом официально войну не объявляли, а значит, законодательно ЕС не вправе распоряжаться чужими деньгами. Несомненно, Россия ответит на эти действия ЕС, подчеркнул эксперт.

Посягательство Запада на замороженные активы России является элементом гибридной войны, отмечала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она добавила, что в России подобные действия будут расценивать как воровство, и подчеркнула, что Запад самостоятельно разрушает им же созданную международную валютно-финансовую систему.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те заблокируют активы России у себя.