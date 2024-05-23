Москва, 23 мая, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Европейский союз в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА Регнум

По словам дипломата, Россия располагает «полным арсеналом» ответных политических и экономических мер.

«Можно даже не сомневаться, что в Европейском союзе в полной мере прочувствуют на себе эффективность наших ответных действий», — подчеркнула Захарова.

Как отметила дипломат, все споры и претензии должны решать в судебном порядке на основе законов и правил, «которые не переписываются, а являются одинаковыми для всех».

Россия предпримет все меры для защиты национальных интересов, заверила официальный представитель внешнеполитического ведомства, напомнив о том, что Москва рассматривает любые посягательства на российские активы как незаконные и нарушающие международное право.

«Речь идёт об очередной попытке легитимизации воровства на государственном уровне. Первый раз это делает коллективный Запад? Конечно, не первый», — добавила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

До 1 января 2025 года центробанки стран — членов ЕС должны приступить к перечислению доходов от замороженных российских активов. Переводы будут происходить раз в два года. При этом 90% доходов ЕС направит в Европейский фонд мира для дальнейшей военной поддержки Украины. Ещё 10% пойдут в бюджет ЕС для финансирования программ поддержки киевского режима. Такое распределение будут ежегодно пересматривать, первый процесс состоится до конца года.

Европейский союз встал на путь саморазрушения, превратив воровство активов в инструмент внешней политики, заявили в постоянном представительстве Российской Федерации при ЕС. При этом Евросоюз осознанно пошёл на воровство суверенных активов иностранного государства. Это наглядно демонстрирует «европейские ценности» и западный «порядок, основанный на правилах». Последствия такого решения будут иметь непредсказуемый характер для еврозоны и экономики государств. Рано или поздно Евросоюзу придётся вернуть украденное России, заключили в постпредстве.