МИД России пообещал ЕС ответ на передачу Киеву доходов от активов
Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ РФ на передачу Киеву доходов от активов
Москва, 23 мая, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Европейский союз в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По словам дипломата, Россия располагает «полным арсеналом» ответных политических и экономических мер.
«Можно даже не сомневаться, что в Европейском союзе в полной мере прочувствуют на себе эффективность наших ответных действий», — подчеркнула Захарова.
Как отметила дипломат, все споры и претензии должны решать в судебном порядке на основе законов и правил, «которые не переписываются, а являются одинаковыми для всех».
Россия предпримет все меры для защиты национальных интересов, заверила официальный представитель внешнеполитического ведомства, напомнив о том, что Москва рассматривает любые посягательства на российские активы как незаконные и нарушающие международное право.
«Речь идёт об очередной попытке легитимизации воровства на государственном уровне. Первый раз это делает коллективный Запад? Конечно, не первый», — добавила дипломат.
Как передавало ИА Регнум, 21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.
До 1 января 2025 года центробанки стран — членов ЕС должны приступить к перечислению доходов от замороженных российских активов. Переводы будут происходить раз в два года. При этом 90% доходов ЕС направит в Европейский фонд мира для дальнейшей военной поддержки Украины. Ещё 10% пойдут в бюджет ЕС для финансирования программ поддержки киевского режима. Такое распределение будут ежегодно пересматривать, первый процесс состоится до конца года.
Европейский союз встал на путь саморазрушения, превратив воровство активов в инструмент внешней политики, заявили в постоянном представительстве Российской Федерации при ЕС. При этом Евросоюз осознанно пошёл на воровство суверенных активов иностранного государства. Это наглядно демонстрирует «европейские ценности» и западный «порядок, основанный на правилах». Последствия такого решения будут иметь непредсказуемый характер для еврозоны и экономики государств. Рано или поздно Евросоюзу придётся вернуть украденное России, заключили в постпредстве.