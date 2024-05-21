Брюссель, 21 мая, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Распределение прибыли от замороженных на территории ЕС активов России «на нужды Украины» будет пересматриваться ежегодно, первый этап пройдёт в период до 1 января 2025 года, сообщил 21 мая Совет ЕС.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

Депозитарии Евросоюза будут переводить прибыль от замороженных активов РФ на покупку военной продукции для Украины раз в два года, сказано также в заявлении совета.

«Суммы будут выплачиваться центральными депозитариями ЕС раз в два года и использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины», — отмечается в документе.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая Совет ЕС официально утвердил решение, которое позволит использовать доходы от замороженных активов РФ на поддержку Украины, в том числе на закупку оружия для ВСУ.

В марте 2024 года Еврокомиссия предложила использовать 90% прибыли от замороженных суверенных активов России для покупки оружия для Украины, а остальное направлять на приобретение гуманитарной помощи. В итоговой формулировке Совета ЕС 10% прибыли предполагается направлять на поддержку оборонной промышленности киевского режима и «восстановление Украины».

Политолог Ростислав Ищенко ранее сравнил посягательство на активы России с традицией забирать суда и любое имущество во время войн. В ситуации с Евросоюзом официально войну не объявляли, а значит, законодательно ЕС не вправе распоряжаться чужими деньгами, уточнил эксперт.

Если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы, отмечал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, а Россия будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, заявил пресс-секретарь президента. К тому же в России тоже есть западные средства, добавил он.