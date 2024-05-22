Брюссель, 22 мая, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Евросоюз не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов даже после прекращения действия антироссийских санкций, говорится в тексте постановления Совета ЕС, опубликованном 22 мая в «Официальном журнале ЕС».

ИА Регнум

«Неожиданные и экстраординарные доходы (образовавшиеся ввиду санкционного запрета ЕС на финансовые транзакции в Россию) не должны передаваться Центробанку России по применимым правилам даже после прекращения запрета на транзакции», — говорится в документе.

Совет ЕС отмечает, что эти доходы якобы не являются суверенными активами, поэтому нормы защиты суверенных активов к ним «неприменимы».

Как передавало ИА Регнум, накануне Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдут 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле.

До 1 января 2025 года центробанки стран — членов ЕС должны приступить к перечислению доходов от замороженных российских активов. Переводы будут происходить раз в два года, средства пойдут на военную поддержку Украины.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение ЕС о передаче Киеву доходов от замороженных активов России даже в урезанном виде нарушает все правила и нормы.

Посягательство Запада на замороженные активы России является элементом гибридной войны, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что Москва подобные действия будет расценивать как воровство, и подчеркнула, что Запад самостоятельно разрушает им же созданную международную валютно-финансовую систему.