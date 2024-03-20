Москва, 20 марта, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Страны ЕС, которые решат использовать замороженные российские активы, столкнутся с многолетними судебными преследованиями, заявил 20 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Ущерб будет неизбежен. Лица, государства, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, естественно, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия», — сказал он.

Песков добавил, что в Европе хорошо понимают, какой имиджевый и экономический ущерб нанесут себе страны, которые нарушат неприкосновенность чужой собственности.

Журналисты также попросили официального представителя Кремля прокомментировать призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля использовать 90% от прибыли от российских активов на военную помощь Украине. Песков назвал это очередным шагом на пути разрушения юридических основ не только европейского, но и международного права.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе приняли политическое решение передать Украине проценты от замороженных активов России. Он подчеркнул, что юридического решения по этому вопросу пока нет.

Агентство Bloomberg 18 марта сообщило, что в Евросоюзе подготовили законопроект, предусматривающий перечисление Украине прибыли от российских активов начиная с июля. Издание отметило, что не все страны ЕС поддержали документ, из-за чего согласование вопроса может затянуться.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 13 февраля, комментируя заявления о возможном изъятии российских средств, напомнила, что присвоение чужого — это воровство. Дипломат подчеркнула, что Россия даст жёсткий ответ в случае конфискации её активов.