Лондон, 25 мая, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Венгрия мешает одобрению Евросоюзом (ЕС) изъятия прибыли с замороженных российских активов на военное финансирование Украины. Об этом 24 мая написала британская газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В настоящий момент Венгрия блокируют всё, что связано с военной поддержкой Украины», — сказал один из источников издания.

Он утверждает, что Будапешт будет придерживаться своих позиций минимум до июньских выборов в Европарламент.

Страны ЕС на протяжении нескольких месяцев обсуждали инициативу задействовать для покупки оружия Украине российские активы на сумму около 190 млрд евро, хранящиеся на заблокированных счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. Было достигнуто соглашение отправлять примерно по 2 млрд евро в год. По данным газеты, 22 мая мая венгерский посол на собрании проголосовал против, а для принятия необходимо единогласное решение.

По сведениям другого источника издания, руководство ЕС предложило Венгрии заключить сделку, чтобы их доля заблокированных активов не направилась на покупку оружия. Поэтому Будапешт не наложил вето на продвигаемый сообществом механизм, ограничившись созданием трудностей.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

23 мая агентство Bloomberg написало, что страны «Большой семёрки» (G7) в целом поддержали предложение США, согласно которому доходы от замороженных российских активов будут направлены Украине и обеспечат ей дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов. При этом не определили конкретный механизм выделения кредита, а также размер аванса и распределение рисков между сторонами. Страны G7 опасаются за судьбу активов в случае завершения конфликта на Украине. Кроме того, Европейский центральный банк и государства — члены ЕС обеспокоены защитой депозитария Euroclear, где заморожена большая часть российских средств.

В постоянном представительстве РФ при ЕС заявили, что Евросоюз осознанно пошёл на воровство суверенных активов иностранного государства, и это наглядно демонстрирует «европейские ценности» и западный «порядок, основанный на правилах». В дипмиссии предупредили, что последствия такого решения будут иметь непредсказуемый характер для еврозоны и экономики государств. Кроме того, в постпредстве добавили, что рано или поздно Евросоюзу придётся вернуть украденное России.