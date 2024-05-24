Москва, 24 мая, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за неделю с 18 по 24 мая потеряли в зоне проведения спецоперации около 11 тыс. военных, сообщил 24 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, информировал он, потери противника в зоне ответственности группировки войск «Север» за неделю составили до 1840 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Запад», по данным Минобороны РФ, уничтожили до 2040 военных ВСУ.

В зоне ответственности подразделений «Южной» группировки войск украинские военные потеряли за неделю до 3285 человек, а от действий группировки войск «Центр» — до 2770 человек.

Потери противника в зоне ответственности группировки ВС России «Восток» составили до 920 военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, также в течение недели подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили три населённых пункта: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку Донецкой Народной Республики.

Российская группировка войск «Север» за минувшую неделю освободила село Старица в Чугуевском районе Харьковской области и продолжила движение в глубину обороны ВСУ.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, в течение недели с 18 по 24 мая в плен российским войскам сдались 67 бойцов ВСУ.