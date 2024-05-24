Москва, 24 мая, 2024, 15:21 — ИА Регнум. ВСУ за неделю потеряли до 2770 военных в зоне ответственности группировки «Центр» ВС России. Об этом 24 мая на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что ВС России отразили 41 контратаку штурмовых групп восьми бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское, Очеретино, Архангельское и Соловьево Донецкой Народной Республики (ДНР).

«За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2770 военнослужащих, танк, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин, в том числе: четыре боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, а также пять БМП Bradley и три бронетранспортера MaxxPro производства США», — рассказали в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что после потери украинской армией Часова Яра подразделения ВСУ, которые находятся в Краматорске и Славянске, окажутся в трудном положении. По его словам, если Часов Яр падёт, то вся украинская система обороны в Донбассе начнёт распадаться.

Ранее газета Politico в апреле написала, что Украина движется к катастрофе на фоне отсутствия западной поддержки, дефицита боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа украинских войск. По словам автора публикации, моральный дух ВСУ подорвали российские бомбардировки, отсутствие современного оружия и потери.