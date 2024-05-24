Москва, 24 мая, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Российская группировка войск «Север» за минувшую неделю освободила село Старица в Чугуевском районе Харьковской области и продолжила движение в глубину обороны ВСУ. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 24 мая на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости

Об освобождении Старицы в Минобороны сообщили 18 мая. По словам главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, к 22 мая российские военные освободили в Харьковской области 49 населённых пунктов. Из них 36 освобождены в Купянском районе области, 13 — в северной части региона, в Харьковском и Волчанском районах.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция российских Вооружённых сил на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Путин подчеркнул, что вина за наступление войск России лежит на киевских властях.

Так, посёлок Плетеневка в Харьковской области, недавно освобождённый ВС России, украинские войска с начала боевых действий использовали для обстрелов Белгородской области. Тогда бойцы ВСУ оборудовали огневые точки практически в каждом жилом доме, а теперь они пытаются уничтожить посёлок и периодически стреляют по домам из артиллерии, сообщили в Минобороны.

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, Путин своими словами о буферной зоне в приграничных регионах Украины подал важный сигнал Западу, который во главе с США поставляет украинским войскам вооружение.