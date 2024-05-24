Москва, 24 мая, 2024, 15:18 — ИА Регнум. «Южная» группировка Вооружённых сил (ВС) России за неделю уничтожила 10 полевых складов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 24 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«В течение недели подразделения «Южной» группировки войск продолжали продвигаться в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны», — информировал он.

По словам представителя российского военного ведомства, украинские военные в зоне ответственности российской группировки «Юг» за неделю потеряли до 3285 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства.

Кроме того, уничтожены 10 полевых складов боеприпасов ВСУ.

Также в течение недели подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили три населённых пункта: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку Донецкой Народной Республики.

Как передавало ИА Регнум, российская группировка войск «Север» за минувшую неделю освободила село Старица в Чугуевском районе Харьковской области и продолжила движение в глубину обороны ВСУ.

По данным Минобороны, за неделю ВСУ потеряли до 2770 военных в зоне ответственности группировки «Центр» ВС России, а в зоне ответственности группировки «Восток» украинские военные за неделю потеряли до 920 военнослужащих.

Также российские военные за неделю сбили два украинских самолёта МиГ-29, восемь крылатых ракет SCALP-EG, а также 25 ракет ATACMS И «Точка-У». В течение недели с 18 по 24 мая в плен российским войскам сдались 67 бойцов ВСУ.