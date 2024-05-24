Москва, 24 мая, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Юг» ВС России за неделю освободили Белогоровку в ЛНР, Клещеевку и Андреевку в ДНР. Об этом 24 мая на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В течение недели подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили три населенных пункта: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку <…> и продолжали продвигаться в глубину обороны противника», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли за неделю до 3285 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства. Кроме того, уничтожены 10 полевых складов боеприпасов ВСУ, отметили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая Минобороны сообщило об освобождении Андреевки, днём ранее — Клещеевки. 20 мая министерство сообщило об освобождении населённого пункта Белогоровка в ЛНР Южной группировкой ВС РФ.

Министерство обороны также сообщало, что в период с 11 по 17 мая военнослужащие группировки войск «Север» освободили от ВСУ 12 населённых пунктов в Харьковской области. 18 мая Минобороны проинформировало об освобождении посёлка Старица.

Глава ДНР Денис Пушилин 11 мая заявил, что в ходе специальной военной операции от власти киевского режима должны быть освобождены все русские города, включая Харьков, Одессу и Днепропетровск.