Москва, 24 мая, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Российская группировка «Восток» улучшила тактическое положение, в зоне её ответственности Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 920 военнослужащих, сообщил 24 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны», — сказал он.

Также российские военные отразили девять контратак штурмовых групп механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны, а также Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Владимировка, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили до 920 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 10 западного производства», — отметил представитель российского военного ведомства.

Кроме того, как передавало ИА Регнум, ВСУ за неделю потеряли до 2770 военных в зоне ответственности группировки «Центр» ВС России, информировал Конашенков.

Российская группировка войск «Север» за минувшую неделю освободила село Старица в Чугуевском районе Харьковской области и продолжила движение в глубину обороны ВСУ. Подразделения группировки войск «Юг» ВС России за неделю освободили Белогоровку в ЛНР, Клещеевку и Андреевку в ДНР.

По данным Минобороны РФ, Южная группировка ВС России за неделю уничтожила 10 полевых складов ВСУ. Также российские военные за неделю сбили два украинских самолёта МиГ-29, восемь крылатых ракет SCALP-EG, а также 25 ракет ATACMS И «Точка-У».