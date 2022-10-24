Песков заявил, что Запад украл у России золотовалютные резервы
Москва, 24 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Коллективный Запад украл у России многие активы. Об этом 24 октября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
По его словам, очень многие российские активы просто сворованы коллективным Западом. К их числу относятся и золотовалютные резервы.
Также Песков рассказал об отсутствии планов встречи президентов России Владимира Путина и его коллег из США и Франции — Джо Байдена и Эммануэля Макрона.