Москва, 21 апреля, 2024, 18:06 — ИА Регнум. ЕС не хочет похищать деньги, принадлежащие России, поскольку отдаёт себе отчёт в последствиях. Однако даже если допустить такой шаг Европы, ответ России должен быть нацелен в первую очередь на США.

Сергей Корсун ИА Регнум

Такое мнение озвучил корреспонденту ИА Регнум доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве России Пётр Арефьев, комментируя сообщение американской прессы о том, что европейские политики недовольны давлением Вашингтона, стремящегося подтолкнуть Европу к изъятию российских валютных активов.

Евросоюз, хотя на него и давят США, не хочет изымать российские активы просто потому, что для объединённой Европы такой шаг будет означать риск потери доверия к её финансовой системе, уверен эксперт. Даже если предположить, что изъятые средства, а это примерно 280 млрд евро, окажутся собственностью ЕС, этот незаконный доход не покроет всех неизбежных издержек, которые понесёт Европа в случае, если всё же отнимет у России её деньги.

«Даже если Россия не предпримет ответные конкретные шаги в отношении европейских активов, Евросоюз опасается потерять свой статус, потерять лицо и, соответственно, потерять доверие инвесторов», — уверен Арефьев.

А учитывая, что похищенные средства по замыслу властей США должны передать Украине, последствия для экономики ЕС и европейского престижа станут ещё более тягостными. Причём ни о каких компенсациях Европе со стороны США речь не идёт, заметил Арефьев. Наоборот, дополнительный гешефт эта ситуация сулит экономике США, куда из ведущих стран Европы, чья привлекательность уже существенно ослабла, устремились многие европейские компании. Хищение российских денег с неизбежным ухудшением имиджа Европы только ускорит бегство капиталов, размещённых в Европе, опять-таки в США.

Политики в Вашингтоне, оказывая давление на ЕС с тем, чтобы тот похитил деньги России, сами не спешат подавать подобный пример. Подталкивая к безответственному шагу Европу, Белый дом тем не менее беспокоится за имидж американской финансовой системы. Но нет сомнений также в том, что для Штатов стало бы большой неприятностью, если бы Россия в одночасье прекратила поставки урана-235: атомные электростанции в США, как заметил Арефьев, всё ещё очень зависимы от российских поставок этого топлива. Более того, Россия вполне могла бы, по мнению экономиста, прекратить поставки урана в США уже сейчас, в ответ на согласование очередного пакета финансовой помощи киевскому режиму в размере 61 млрд долларов.

Если допустить сценарий, при котором Европа всё же пойдёт на безумный шаг и отнимет у России её деньги, то российский ответ и в этом случае должен быть акцентирован, по мнению эксперта, именно на Соединённых Штатах. Ведь именно политический класс «верхушки» коллективного Запада выступает в качестве основного инициатора санкционной войны против России и в частности — инициатора хищения её средств. Именно Вашингтон стоит за киевским режимом.

«Мы видим, откуда это идёт, и ответ России должен быть нацелен прежде всего на США. Во главе Евросоюза нет самостоятельных политиков, а Украина в любом случае будет выполнять волю Штатов. Даже если ей придётся сражаться до последнего украинца, в Киеве будет то правительство, которое сядет по указке из Вашингтона. Значит, в рамках санкционного противоборства нам необходимо использовать возможности для воздействия на американцев», — прокомментировал Арефьев.

О недовольстве европейских чиновников из-за давления со стороны США, настаивающих на конфискации замороженных российских активов в пользу киевского режима сообщало The Washington Post со ссылкой на свои источники.

В Европе опасаются, что затея Вашингтона в первую очередь ударит не по Соединённым Штатам, а именно по ЕС. В публикации говорится, что чиновники из США в ходе встреч с европейскими коллегами оказывали на тех давление в вопросе хищения средств, принадлежащих России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что страны Европы, которые решатся на изъятие замороженных в 2022 году российских активов, столкнутся с многолетними судебными преследованиями. Он подчеркнул, что в ЕС хорошо понимают, какой имиджевый и экономический ущерб нанесут себе, нарушив неприкосновенность чужой собственности.

В свою очередь, экономист Андрей Колганов, комментируя намерение «Большой семёрки» (G7) сохранить замороженными российские валютные активы, пока Москва не согласится выплатить компенсацию киевскому режиму, отметил, что западные лидеры понимают незаконность изъятия российских валютных резервов.

Отдельные юрисдикции и суды могут принять решение о конфискации замороженных российских активов, но такой шаг способен вызвать кризис мировой валютной системы, заявил 19 апреля директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

Россия, в свою очередь, будет действовать по принципу взаимности в случае конфискации её активов на Западе, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. В дальнейшем она назвала выделение властями США нового транша для военной помощи киевскому режиму прямым спонсированием террористической деятельности.