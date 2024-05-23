Тбилиси, 23 мая, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в разговоре с ним один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

AP/TASS Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

По его словам, даже на фоне продолжительного шантажа со стороны Запада была «ошеломляющей угроза, которая прозвучала в телефонном разговоре с одним из еврокомиссаров».

«В беседе со мной еврокомиссар перечислил целый ряд мер, которые могут принять западные партнёры в случае преодоления вето на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, отметил: «Вы же видели, что случилось с Фицо, и должны быть очень осторожны», — цитирует Кобахидзе пресс-служба правительства Грузии.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая пригрозила кардинальным пересмотром отношений с Грузией, если в стране попытаются взять под контроль деятельность иностранных агентов. Представители правительства Грузии заявляли, что не намерены отказываться от утверждения закона.

В свою очередь, Брюссель заявил о намерении лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз, если власти страны не откажутся от закона об иностранных агентах.

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Согласно нововведению, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая во время встречи с жителями города Гандловы. Раненого политика доставили в ближайшую больницу, где провели пятичасовую операцию. 17 мая он перенёс вторую операцию.

Полиция Словакии 16 мая выдвинула официальное обвинение стрелявшему 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, который, по словам главы МВД республики Матуша Шутай-Эштока, поддерживал Украину и выступал против остановки поставок вооружений.

Подозреваемый признал свою вину, ему грозит от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.