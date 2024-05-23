Москва, 23 мая, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Состояние главы МИД Германии Анналены Бербок вызвало беспокойство у официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой после слов об отказе президента России Владимира Путина участвовать в переговорах по разрешению конфликта на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат напомнила, как Бербок в интервью телеканалу ZDF заявила, что якобы половина мирового сообщества ежедневно работает над тем, чтобы отстаивать мир, но об этом не желает говорить российский президент. В качестве примера Бербок привела недавние учения российских ядерных сил и «непрерывные атаки на украинскую инфраструктуру».

«Я уже начинаю волноваться за состояние Бербок. То ли у неё что-то с памятью, то ли с логикой, то ли… Давайте напомним немецкому министру о том, что и так знает весь мир, а не только его «половина», — прокомментировала Захарова в Telegram-канале.

Во-первых, дипломат напомнила, как буквально в ежедневном режиме ЕС, США, Британия и «натовская ОПГ» принимают решения о наращивании поставок вооружений в зону конфликта.

Кроме того, Захарова напомнила о согласии России на переговоры после просьбы Киева весной 2022 года. Однако прибывший в Киев тогдашний премьер Британии Борис Джонсон настоял на прерывании переговорного процесса.

В качестве третьего довода официальный представитель МИД России привела указ главы киевского режима Владимира Зеленского, запретившего с сентября 2022 года вести какие-либо переговоры с Москвой.

«Так о чем же это Анналена?» — поинтересовалась Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев заявила, что Владимир Путин «совершенно не готов» к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Проведение Россией ядерных учений свидетельствует о нежелании достичь мира, пояснила она.

Зеленский после выхода Украины из переговорного процесса весной 2022 года заявил, что целью Киева будет возвращение к границам 1991 года — с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

В Кремле и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отмечал глава МИД Сергей Лавров.

В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с руководителями стран Африки продемонстрировал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также показал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти по инициативе Запада отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.