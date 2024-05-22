Киев, 22 мая, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин «совершенно не готов» к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью ZDF во время визита в Киев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Половина мира работает над тем, чтобы каждый день отстаивать мир. Но для этого также нужен российский президент, который, к сожалению, совершенно не готов к разговору», — сказал она.

По словам Бербок, проведение Россией ядерных учений свидетельствует о нежелании достичь мира.

Как передавало ИА Регнум, Швейцария проведет 15–16 июня конференцию по Украине. Швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций для участия в так называемом саммите по мирному урегулированию на Украине. Российскую сторону на мероприятие Берн не пригласил.

Глава МИД Сергей Лавров 5 мая заявил, что РФ не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу главы киевского режима Владимира Зеленского. Министр назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Тему украинского конфликта и способы его решения обсуждали на переговорах президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине 16 мая. Конференцию по ситуации на Украине в Швейцарии Путин назвал попыткой в очередной раз навязать России идеи урегулирования конфликта. Он добавил, что у участников ничего не выйдет, так как при решении вопроса Россия будет исходить из реальных условий, навязать ей ничего не смогут.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.