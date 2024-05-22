Москва, 22 мая, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Трудно поверить, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что народ Ирана оказался в выигрыше после гибели президента страны Эбрахима Раиси.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Я, честно говоря, пока не видел в оригинале этого заявления. Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как США, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути, хамское заявление в отношении целого народа», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

19 мая вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент страны Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели всех, кто находился на борту. В их числе были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая Блинкен заявил, что народ Ирана и мир в целом выиграли от гибели иранского президента Эбрахима Раиси. Госсекретарь добавил, что в США не оплакивают гибель Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память об нём, хотя накануне Госдеп выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.

Церемония прощания с Раиси и его спутниками началась 21 мая в городе Тебризе. Похороны президента состоятся 23 мая в его родном Мешхеде.