Вашингтон, 22 мая, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Народ Ирана и мир в целом выиграли от гибели иранского президента Эбрахима Раиси, заявил 21 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.

ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и… не может быть причастен более, да, иранскому народу, вероятно, стало лучше», — сказал он.

Таким образом Блинкен ответил на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли «мир лучше теперь, когда Раиси мёртв».

Госсекретарь добавил, что в США не оплакивают гибель Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память об нём, хотя накануне Госдеп выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил об ответственности властей Ирана за гибель Раиси, так как использовали для его перевозки старый вертолёт в плохих метеоусловиях. По словам Миллера, вертолёт американского производства, на котором везли президента Ирана, находился в эксплуатации 45 лет. Кроме того, представитель Госдепа обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для перевозки оборудования «в поддержку терроризма».

Иранское агентство ISNA сообщило, что экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал США одним из виновников авиакатастрофы с Раиси. Свою точку зрению Зариф обосновал введёнными Вашингтоном санкциями против Тегерана, которые касаются обслуживания самолётов и приобретения авиационных запчастей из-за рубежа.

Вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси 19 мая потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, все они погибли.