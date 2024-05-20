Москва, 20 мая, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Отмена президентских выборов на Украине означает превращение этой страны в несостоявшееся государство и гибель данного проекта, заявил 20 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщают «Вести».

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

Так Медведев ответил на просьбу прокомментировать истечение срока полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского.

Также заместитель председателя Совбеза высказал предположение, что Зеленский отменил выборы, потому что боялся конкуренции, в том числе со стороны бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и собственного предшественника Петра Порошенко. Зеленский — патологический лжец и трус, подчеркнул Медведев.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая новоизбранный глава украинского государства должен был принять присягу, однако выборы были отменены Зеленским из-за введения в стране военного положения, хотя конституция страны этого не допускает. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента, а сам глава киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов. При этом глава российского государства подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины, и прежде всего Конституционный суд.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что единоличное решение Зеленского не проводить выборы президента на Украине с 21 мая сделает его нелегитимным. Легитимность Зеленского совсем скоро будет поставлена под сомнение многими, в том числе на Украине, отмечал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В украинском законодательстве есть норма, позволяющая не проводить выборы в парламент в условиях военного времени, однако нет такой же нормы в отношении президентских выборов, что лишает потенциальных противников действующего руководства возможности узурпировать власть через введение военного положения, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.