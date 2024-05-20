Москва, 20 мая, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский является патологическим лжецом и трусом, который боится выборов, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Владимир Зеленский

По его словам, Зеленский и его окружение боятся проводить выборы на Украине, так как «у конкурентов будет слишком много козырей», в том числе у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Вместе с тем Медведев назвал Зеленского «патологическим лжецом и закошмаренным своим окружением трусом, который боится выборов».

«Он плюнул на конституцию своей «страны», проигнорировал конституционный суд и пошел даже не на пролонгацию, а на узурпацию верховной власти», — приводит слова Медведева «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, срок президентских полномочий Зеленского, вступившего в должность 20 мая 2019 года, истёк. Согласно конституции Украины, 20 мая новоизбранный глава государства должен был принять присягу, однако президентские выборы в стране не состоялись.

Выборы главы государства были отменены Зеленским из-за введения в стране военного положения. При этом официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента.

Сам Зеленский ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Президент России Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов.

При этом Путин подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины, и прежде всего оценку должен дать Конституционный суд.