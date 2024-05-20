Киев, 20 мая, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Срок президентских полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского, вступившего в должность 20 мая 2019 года, истёк. Согласно конституции Украины, 20 мая новоизбранный глава государства должен был принять присягу, однако президентские выборы в стране не состоялись.

IMAGO PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

Выборы главы государства были отменены Зеленским из-за введения в стране военного положения. При этом официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента.

Сам Зеленский ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

В беседе с ИА Регнум бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров объяснил, что в украинском законодательстве предусмотрена отмена выборов в парламент в условиях военного времени, однако аналогичной нормы в отношении президентских выборов нет.

Президент России Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов.

При этом Путин подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины, и прежде всего оценку должен дать Конституционный суд.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в марте назвал Зеленского диктатором, отменившим президентские выборы. Российский политик заявил, что глава киевского режима в страхе потерять власть пошёл на нарушение Конституции.

По мнению бывшего премьер-министр Украины Николая Азарова, Зеленский скоро станет никем, так как конституция страны не предусматривает продления сроков президентских полномочий.

Кроме того, сторонники Зеленского боятся дискуссий о его легитимности после истечения срока его полномочий 21 мая, написал британский журнал The Economist. По информации издания, ряд оппонентов украинского лидера прямо заявляют, что он потеряет полномочия, и это вызывает тревожные настроения у его сторонников. Издание провело соцопрос на Украине, показавший, что каждый шестой считает, что статус Зеленского изменится после 21 мая.

Вместе с тем в марте депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что Офис Зеленского будет пытаться подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения Конституционного суда Украины.